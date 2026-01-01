Bugünkü ZEKTA Fiyatı

Bugünkü ZEKTA (ZEKTA) fiyatı $ 0,00000509 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut ZEKTA / USD dönüşüm oranı ZEKTA başına $ 0,00000509 şeklindedir.

ZEKTA, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.088,39 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,14M ZEKTA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZEKTA, $ 0,00000501 (en düşük) ile $ 0,00000509 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00107576 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000501 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZEKTA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZEKTA (ZEKTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,09K$ 5,09K $ 5,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,09K$ 5,09K $ 5,09K Dolaşım Arzı 999,14M 999,14M 999,14M Toplam Arz 999.144.894,703988 999.144.894,703988 999.144.894,703988

Şu anki ZEKTA piyasa değeri $ 5,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZEKTA arzı 999,14M olup, toplam arzı 999144894.703988. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,09K.