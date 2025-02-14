ZetaEarn Staked ZETA Logosu

ZetaEarn Staked ZETA Fiyatı (STZETA)

USD

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.32717
$0.32717$0.32717
+0.30%(1D)

Bugünkü ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Fiyatı

Bugün için canlı ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) fiyatı, 0.32717 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STZETA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZetaEarn Staked ZETA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.42K USD
- Gün içindeki ZetaEarn Staked ZETA fiyat değişimi +0.32%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki STZETA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, STZETA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ZetaEarn Staked ZETA / USD fiyat değişimi, $ +0.00103548.
Son 30 gün içerisinde, ZetaEarn Staked ZETA / USD fiyat değişimi, $ -0.1228576351.
Son 60 gün içerisinde, ZetaEarn Staked ZETA / USD fiyat değişimi, $ -0.1817267728.
Son 90 gün içerisinde, ZetaEarn Staked ZETA / USD fiyat değişimi, $ -0.4305537863308484.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00103548+0.32%
30 Gün$ -0.1228576351-37.55%
60 Gün$ -0.1817267728-55.54%
90 Gün$ -0.4305537863308484-56.82%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Fiyat Analizi

En güncel ZetaEarn Staked ZETA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.315258
$ 0.315258$ 0.315258

$ 0.329831
$ 0.329831$ 0.329831

$ 2.76
$ 2.76$ 2.76

-0.12%

+0.32%

+9.33%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.42K
$ 19.42K$ 19.42K

0.00
0.00 0.00

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Nedir?

Liquid staked ZETA

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

STZETA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STZETA / AUD
A$0.5169286
1 STZETA / GBP
0.2584643
1 STZETA / EUR
0.3108115
1 STZETA / USD
$0.32717
1 STZETA / MYR
RM1.4526348
1 STZETA / TRY
11.843554
1 STZETA / JPY
¥49.9326854
1 STZETA / RUB
29.281715
1 STZETA / INR
28.4147145
1 STZETA / IDR
Rp5,363.4417648
1 STZETA / PHP
18.9398713
1 STZETA / EGP
￡E.16.5613454
1 STZETA / BRL
R$1.8844992
1 STZETA / CAD
C$0.4613097
1 STZETA / BDT
39.5352228
1 STZETA / NGN
491.245755
1 STZETA / UAH
13.6691626
1 STZETA / VES
Bs19.95737
1 STZETA / PKR
Rs91.4374716
1 STZETA / KZT
163.6667925
1 STZETA / THB
฿11.0223573
1 STZETA / TWD
NT$10.7180892
1 STZETA / CHF
Fr0.294453
1 STZETA / HKD
HK$2.5453826
1 STZETA / MAD
.د.م3.2520698