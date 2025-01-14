ZilSwap Fiyatı (ZWAP)
Bugün için canlı ZilSwap (ZWAP) fiyatı, 0.440303 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 382.69K USD. ZWAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZilSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 933.50 USD
- Gün içindeki ZilSwap fiyat değişimi -1.58%
- Dolaşımdaki arz: 869.15K USD.
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Gün içerisinde, ZilSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0070713960687043.
Son 30 gün içerisinde, ZilSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0699074356.
Son 60 gün içerisinde, ZilSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0411356600.
Son 90 gün içerisinde, ZilSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.0721483577004486.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0070713960687043
|-1.58%
|30 Gün
|$ -0.0699074356
|-15.87%
|60 Gün
|$ +0.0411356600
|+9.34%
|90 Gün
|$ +0.0721483577004486
|+19.60%
En güncel ZilSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-1.58%
-16.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zilliqa is a high-security, high-throughput public blockchain platform designed to scale to thousands of transactions per second. While the project was borne out of Singapore, Zilliqa is recognised globally as one of the World’s leading blockchain platforms. At the time of the ZWAP launch the Zilliqa blockchain has processed almost 12 million transactions since launching its Mainnet in January 2019. It has a thriving global community of over 150,000 enthusiasts, more than 780,000 wallet holders, and a growing network of over 1000+ developers. Adoption-wise, Zilliqa has a flourishing ecosystem of over 80 projects from 20+ countries building on the platform. Major corporations rely on the Zilliqa platform for services like open and decentralised finance, asset securitisation, service tokenisation and incentivised marketing.
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|1 ZWAP / AUD
A$0.70888783
|1 ZWAP / GBP
￡0.35664543
|1 ZWAP / EUR
€0.42709391
|1 ZWAP / USD
$0.440303
|1 ZWAP / MYR
RM1.9813635
|1 ZWAP / TRY
₺15.62195044
|1 ZWAP / JPY
¥69.35652856
|1 ZWAP / RUB
₽45.23673022
|1 ZWAP / INR
₹38.09501556
|1 ZWAP / IDR
Rp7,218.08081232
|1 ZWAP / PHP
₱25.78414368
|1 ZWAP / EGP
￡E.22.23970453
|1 ZWAP / BRL
R$2.68144527
|1 ZWAP / CAD
C$0.62963329
|1 ZWAP / BDT
৳53.21502058
|1 ZWAP / NGN
₦680.52791377
|1 ZWAP / UAH
₴18.6688472
|1 ZWAP / VES
Bs23.336059
|1 ZWAP / PKR
Rs122.7124461
|1 ZWAP / KZT
₸233.82731118
|1 ZWAP / THB
฿15.28291713
|1 ZWAP / TWD
NT$14.56082021
|1 ZWAP / CHF
Fr0.40067573
|1 ZWAP / HKD
HK$3.42555734
|1 ZWAP / MAD
.د.م4.42504515