ZKCrypt AI Fiyatı (ZKAI)
Bugün için canlı ZKCrypt AI (ZKAI) fiyatı, 1.052 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ZKAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZKCrypt AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 176.86K USD
- Gün içindeki ZKCrypt AI fiyat değişimi -0.84%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ZKCrypt AI / USD fiyat değişimi, $ -0.008943431290472.
Son 30 gün içerisinde, ZKCrypt AI / USD fiyat değişimi, $ +1.3702387316.
Son 60 gün içerisinde, ZKCrypt AI / USD fiyat değişimi, $ +9.9326872308.
Son 90 gün içerisinde, ZKCrypt AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.008943431290472
|-0.84%
|30 Gün
|$ +1.3702387316
|+130.25%
|60 Gün
|$ +9.9326872308
|+944.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ZKCrypt AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.19%
-0.84%
+220.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks. ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security.
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|1 ZKAI / AUD
A$1.69372
|1 ZKAI / GBP
￡0.86264
|1 ZKAI / EUR
€1.02044
|1 ZKAI / USD
$1.052
|1 ZKAI / MYR
RM4.734
|1 ZKAI / TRY
₺37.31444
|1 ZKAI / JPY
¥166.39484
|1 ZKAI / RUB
₽108.8294
|1 ZKAI / INR
₹91.0506
|1 ZKAI / IDR
Rp17,245.89888
|1 ZKAI / PHP
₱61.77344
|1 ZKAI / EGP
￡E.53.0734
|1 ZKAI / BRL
R$6.3646
|1 ZKAI / CAD
C$1.50436
|1 ZKAI / BDT
৳127.95476
|1 ZKAI / NGN
₦1,633.53508
|1 ZKAI / UAH
₴44.51012
|1 ZKAI / VES
Bs55.756
|1 ZKAI / PKR
Rs293.1924
|1 ZKAI / KZT
₸558.38056
|1 ZKAI / THB
฿36.52544
|1 ZKAI / TWD
NT$34.70548
|1 ZKAI / CHF
Fr0.95732
|1 ZKAI / HKD
HK$8.18456
|1 ZKAI / MAD
.د.م10.59364