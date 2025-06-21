zkSync id Fiyatı (ZKID)
Bugün için canlı zkSync id (ZKID) fiyatı, 0,0004331 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28,59K USD. ZKID / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
zkSync id Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki zkSync id fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 66,00M USD.
MEXC'deki ZKID / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZKID fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, zkSync id / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, zkSync id / USD fiyat değişimi, $ -0,0002468776.
Son 60 gün içerisinde, zkSync id / USD fiyat değişimi, $ -0,0001712418.
Son 90 gün içerisinde, zkSync id / USD fiyat değişimi, $ -0,0002459226498993336.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0002468776
|-%57,00
|60 Gün
|$ -0,0001712418
|-%39,53
|90 Gün
|$ -0,0002459226498993336
|-%36,21
En güncel zkSync id fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%34,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Decentralised id and access protocol built on top of zkSync Era What makes your project unique? zkSync id is the first identity protocol providing an option to allow users and projects have and deliver gated access to specific features of their dapps to decentralised id holders. History of your project. The first protocol having live dapp on zkSync era blockchain with .zksync and .era digital id What’s next for your project? Launchpad and marketplace launch for trading these digital id What can your token be used for? Governance, Marketplace trades, Staking and minting decentralised id
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
zkSync id (ZKID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZKID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZKID / VND
₫11,3970265
|1 ZKID / AUD
A$0,000666974
|1 ZKID / GBP
￡0,000320494
|1 ZKID / EUR
€0,000372466
|1 ZKID / USD
$0,0004331
|1 ZKID / MYR
RM0,001840675
|1 ZKID / TRY
₺0,017181077
|1 ZKID / JPY
¥0,063280241
|1 ZKID / RUB
₽0,033959371
|1 ZKID / INR
₹0,03750646
|1 ZKID / IDR
Rp7,099998864
|1 ZKID / KRW
₩0,594914822
|1 ZKID / PHP
₱0,02477332
|1 ZKID / EGP
￡E.0,021919191
|1 ZKID / BRL
R$0,002386381
|1 ZKID / CAD
C$0,000593347
|1 ZKID / BDT
৳0,052994116
|1 ZKID / NGN
₦0,671469578
|1 ZKID / UAH
₴0,018064601
|1 ZKID / VES
Bs0,0441762
|1 ZKID / PKR
Rs0,122965752
|1 ZKID / KZT
₸0,226394363
|1 ZKID / THB
฿0,014166701
|1 ZKID / TWD
NT$0,012811098
|1 ZKID / AED
د.إ0,001589477
|1 ZKID / CHF
Fr0,000350811
|1 ZKID / HKD
HK$0,003399835
|1 ZKID / MAD
.د.م0,003954203
|1 ZKID / MXN
$0,008302527