Zoomie Fiyatı (ZOOMIE)
Bugün için canlı Zoomie (ZOOMIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 123.86K USD. ZOOMIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zoomie Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Zoomie fiyat değişimi -1.56%
- Dolaşımdaki arz: 999.80M USD.
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Gün içerisinde, Zoomie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zoomie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Zoomie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zoomie / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zoomie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-13.65%
-1.56%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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