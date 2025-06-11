ZoRobotics Fiyatı (ZORO)
Bugün için canlı ZoRobotics (ZORO) fiyatı, 0,249846 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. ZORO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZoRobotics Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ZoRobotics fiyat değişimi +%14,91
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, ZoRobotics / USD fiyat değişimi, $ +0,03241525.
Son 30 gün içerisinde, ZoRobotics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ZoRobotics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ZoRobotics / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,03241525
|+%14,91
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ZoRobotics fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,17
+%14,91
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zoro is the first Web3-native platform built to power AI robotics at scale. By combining zero-knowledge proofs, machine learning, and blockchain, Zoro creates a decentralized infrastructure where millions of contributors can train AI through gamified tasks, with every action tracked, validated, and rewarded on-chain. The platform already supports over 6 million connected wallets, 57,000 monthly active contributors, and more than 6 million completed annotation tasks across 100+ countries. Integrated with NVIDIA Inception projects and featuring a live ZK-validation engine, task router, DAO scoring system, and both web and Telegram apps, Zoro is fully operational and growing fast. Backed by major partners like Hacken, Phala Network, ElizaOS (AI16Z), IQ AI and Arctic Monks, and supported by over 80 global KOLs with a combined reach of 10 million followers, Zoro is setting the standard for decentralized AI automation and intelligent robotics infrastructure.
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|1 ZORO / VND
₫6.574,69749
|1 ZORO / AUD
A$0,38226438
|1 ZORO / GBP
￡0,18488604
|1 ZORO / EUR
€0,21736602
|1 ZORO / USD
$0,249846
|1 ZORO / MYR
RM1,05934704
|1 ZORO / TRY
₺9,78396936
|1 ZORO / JPY
¥36,21267924
|1 ZORO / RUB
₽19,60541562
|1 ZORO / INR
₹21,36682992
|1 ZORO / IDR
Rp4.095,83541024
|1 ZORO / KRW
₩342,25404156
|1 ZORO / PHP
₱13,9538991
|1 ZORO / EGP
￡E.12,37237392
|1 ZORO / BRL
R$1,39164222
|1 ZORO / CAD
C$0,33979056
|1 ZORO / BDT
৳30,51619044
|1 ZORO / NGN
₦386,75661108
|1 ZORO / UAH
₴10,37110746
|1 ZORO / VES
Bs24,734754
|1 ZORO / PKR
Rs70,49654736
|1 ZORO / KZT
₸126,88928802
|1 ZORO / THB
฿8,14997652
|1 ZORO / TWD
NT$7,4703954
|1 ZORO / AED
د.إ0,91693482
|1 ZORO / CHF
Fr0,20487372
|1 ZORO / HKD
HK$1,95879264
|1 ZORO / MAD
.د.م2,2860909
|1 ZORO / MXN
$4,7595663