Zunami Governance Token Fiyatı (ZUN)
Bugün için canlı Zunami Governance Token (ZUN) fiyatı, 0.02364115 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 826.07K USD. ZUN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zunami Governance Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.59K USD
- Gün içindeki Zunami Governance Token fiyat değişimi -2.69%
- Dolaşımdaki arz: 34.94M USD.
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Gün içerisinde, Zunami Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0006552748488728.
Son 30 gün içerisinde, Zunami Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0135870559.
Son 60 gün içerisinde, Zunami Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0054162654.
Son 90 gün içerisinde, Zunami Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.037599486334405664.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0006552748488728
|-2.69%
|30 Gün
|$ -0.0135870559
|-57.47%
|60 Gün
|$ -0.0054162654
|-22.91%
|90 Gün
|$ -0.037599486334405664
|-61.39%
En güncel Zunami Governance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.08%
-2.69%
-33.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, with their collateral utilized in omnipools and diversified across various profit-generating strategies. The entire income generated by the protocol, including the full yield from zunStables collateral and performance fees from Vaults, is distributed among ZUN stakers. These stakers manage strategies in Omni Pools or obtain zunStables liquidity from Vaults through DAO proposals. Additionally, ZUN stakers participate in a Gauge weight vote every two weeks to decide the distribution of ZUN token emissions.
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