Zyfi Fiyatı (ZFI)
Bugün için canlı Zyfi (ZFI) fiyatı, 0.04003991 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 594.75K USD. ZFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zyfi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.93K USD
- Gün içindeki Zyfi fiyat değişimi -11.96%
- Dolaşımdaki arz: 14.85M USD.
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Gün içerisinde, Zyfi / USD fiyat değişimi, $ -0.00544063230558407.
Son 30 gün içerisinde, Zyfi / USD fiyat değişimi, $ -0.0071817784.
Son 60 gün içerisinde, Zyfi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zyfi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00544063230558407
|-11.96%
|30 Gün
|$ -0.0071817784
|-17.93%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zyfi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.10%
-11.96%
-36.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zyfi is a paymaster-as-a-service on the ZKsync Era Blockchain, enabling users to pay with any ERC-20 token as gas and satisfy any type of sponsorship logic. We are an infrastructure project leveraging native Account Abstraction to allow EOAs to connect to Paymaster contracts especially on ZKsync Era blockchain. Zyfi has built this paymaster-as-a-service which is truly flexible, audited (by Cantina, audits in docs), and easy to integrate for Dapps on the ZKsync Era blockchain. Two main products have been released so far: 1/ A seamless, flexible, audited API: This enables Dapps to let their users pay with any token as gas and accommodate any sponsorship logic. 2/A 'one-for-all' permissionless multi-signer paymaster: Dapps can start using this paymaster by simply depositing funds and adding a signer address. Once done, it can be interacted as if it's Dapp's own custom paymaster; thus removing the need to deploy paymaster at all.
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|1 ZFI / AUD
A$0.0644642551
|1 ZFI / GBP
￡0.0324323271
|1 ZFI / EUR
€0.0388387127
|1 ZFI / USD
$0.04003991
|1 ZFI / MYR
RM0.180179595
|1 ZFI / TRY
₺1.4206160068
|1 ZFI / JPY
¥6.3070866232
|1 ZFI / RUB
₽4.1137003534
|1 ZFI / INR
₹3.4642530132
|1 ZFI / IDR
Rp656.3918621904
|1 ZFI / PHP
₱2.3447371296
|1 ZFI / EGP
￡E.2.0224158541
|1 ZFI / BRL
R$0.2438430519
|1 ZFI / CAD
C$0.0572570713
|1 ZFI / BDT
৳4.8392235226
|1 ZFI / NGN
₦61.8852844969
|1 ZFI / UAH
₴1.697692184
|1 ZFI / VES
Bs2.12211523
|1 ZFI / PKR
Rs11.159122917
|1 ZFI / KZT
₸21.2635946046
|1 ZFI / THB
฿1.3897852761
|1 ZFI / TWD
NT$1.3241198237
|1 ZFI / CHF
Fr0.0364363181
|1 ZFI / HKD
HK$0.3115104998
|1 ZFI / MAD
.د.م0.4024010955