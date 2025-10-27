42

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Pangalan ng Crypto42

RanggoNo.1222

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.96%

Circulation Supply148,166,667

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1481%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.3058250932347683,2025-10-27

Pinakamababang Presyo0.03434180524688612,2025-12-19

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

