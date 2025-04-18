AGIALPHA

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Pangalan ng CryptoAGIALPHA

RanggoNo.1623

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0,00%

Circulation Supply999 996 903,81

Max Supply0

Kabuuang Supply999 996 903,81

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.049960137859604584,2025-08-12

Pinakamababang Presyo0.000577276480339268,2025-04-18

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaEvery time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
AGIALPHA/USDT
AGI Alpha
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (AGIALPHA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
AGIALPHA/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (AGIALPHA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...