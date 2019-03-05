ANKR

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Pangalan ng CryptoANKR

RanggoNo.353

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply10,000,000,000

Max Supply10,000,000,000

Kabuuang Supply10,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon1%

Petsa ng Pag-isyu2019-03-05 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0066 USDT

All-Time High0.22517936,2021-03-28

Pinakamababang Presyo0.000711080622353,2020-03-13

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaAnkr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
ANKR/BTC
AnkrNetwork
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ANKR)
--
24h na Halaga (BTC)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
ANKR/BTC
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ANKR)
--
24h na Halaga (BTC)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...