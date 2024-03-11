APU

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Pangalan ng CryptoAPU

RanggoNo.863

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply337,891,650,186.0888

Max Supply420,690,000,000

Kabuuang Supply337,891,650,186.0888

Rate ng Sirkulasyon0.8031%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.001467208055895663,2024-11-18

Pinakamababang Presyo0.00000001170769029,2024-03-11

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

APU/USDT
Apu Apustaja
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (APU)
--
24h na Halaga (USDT)
--
