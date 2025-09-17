ASTER

Ang Aster ay isang makabagong henerasyon ng desentralisadong perpetual exchange na ginawa para sa lahat. Kasunod ng pagsasanib ng Astherus at APX Finance noong huling bahagi ng 2024, ang bagong pagkakakilanlang ito ay higit pa sa simpleng pagpapalit ng pangalan. Binabago namin ang paraan ng pakikipagkalakalan ng mga tao gamit ang perpetual contracts at paggamit ng mga asset sa desentralisadong mundo.

Pangalan ng CryptoASTER

RanggoNo.42

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0006%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)7.69%

Circulation Supply2,495,479,180.108494

Max Supply8,000,000,000

Kabuuang Supply7,922,139,508.108494

Rate ng Sirkulasyon0.3119%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.419058923870731,2025-09-24

Pinakamababang Presyo0.08438718204444161,2025-09-17

Pampublikong BlockchainBSC

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
