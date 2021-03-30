AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Pangalan ng CryptoAXS

RanggoNo.181

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)8.42%

Circulation Supply167,713,684.05204514

Max Supply0

Kabuuang Supply270,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-03-30 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High165.36907993744018,2021-11-06

Pinakamababang Presyo0.12343134,2020-11-06

Pampublikong BlockchainETH

