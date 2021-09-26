BABYDOGE

Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

Pangalan ng CryptoBABYDOGE

RanggoNo.242

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply174,324,960,757,785,860

Max Supply0

Kabuuang Supply202,618,580,528,966,400

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000000006604286233,2024-12-10

Pinakamababang Presyo0.00000000053406,2021-09-26

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
