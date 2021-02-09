BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Pangalan ng CryptoBADGER

RanggoNo.988

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)11.23%

Circulation Supply20,120,773.89652998

Max Supply21,000,000

Kabuuang Supply21,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.9581%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High89.50387575,2021-02-09

Pinakamababang Presyo0.512064387553925,2025-12-18

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaBadger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.

