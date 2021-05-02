BAKE

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Pangalan ng CryptoBAKE

RanggoNo.1647

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.25%

Circulation Supply289,770,088.4175537

Max Supply0

Kabuuang Supply289,770,088.4175537

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High8.47949809,2021-05-02

Pinakamababang Presyo0.006527960515657287,2025-12-22

Pampublikong BlockchainBSC

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
