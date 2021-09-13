BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Pangalan ng CryptoBONE

RanggoNo.752

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.47%

Circulation Supply229,923,350.6228802

Max Supply250,000,000

Kabuuang Supply249,999,401.82484713

Rate ng Sirkulasyon0.9196%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High41.67355339721391,2021-09-13

Pinakamababang Presyo0.07700060425580126,2025-12-18

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

