CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Pangalan ng CryptoCAKE

RanggoNo.75

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0002%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)13.89%

Circulation Supply335,713,292.1258081

Max Supply450,000,000

Kabuuang Supply349,274,565.8810923

Rate ng Sirkulasyon0.746%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High44.18234972,2021-04-30

Pinakamababang Presyo0.00023177,2020-09-29

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

