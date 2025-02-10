CAPTAINBNB

Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.

Pangalan ng CryptoCAPTAINBNB

RanggoNo.2035

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.02%

Circulation Supply876,401,075.7222286

Max Supply0

Kabuuang Supply876,401,075.7222286

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.05958375622467668,2025-02-12

Pinakamababang Presyo0.000269205929163152,2025-02-10

Pampublikong BlockchainBSC

