Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

RanggoNo.97

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.75%

Circulation Supply10,194,623,207

Max Supply

Kabuuang Supply10,194,623,207

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2019-07-02 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.89147509,2021-03-13

Pinakamababang Presyo0.0040007649349,2019-09-27

Pampublikong BlockchainETH

Buod ng 2025
