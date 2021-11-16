DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

Pangalan ng CryptoDAI

RanggoNo.23

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0017%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.64%

Circulation Supply5,365,382,702.664872

Max Supply

Kabuuang Supply5,365,382,702.664872

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset1 USDT

All-Time High3.668397883943107,2021-11-16

Pinakamababang Presyo0.8970032280541823,2023-03-11

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
DAI/USDT
DAI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DAI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
