DCT

Ang Roboton ay isang hybrid na meme miniapp na ipinakilala ng DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA na nagbibigay ng tap-to-earn, PVP gaming at iba pang feature na kumikita para sa mga user. Sa pag-abot sa daan-daang libong user mula sa Ton ecosystem, ang proyekto ay naglalayong maabot ang higit pang paglago sa paglipat sa Tron ecosystem.

Pangalan ng CryptoDCT

RanggoNo.

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0

Circulation Supply--

Max Supply0

Kabuuang Supply50,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High,

Pinakamababang Presyo,

Pampublikong BlockchainTRX

PanimulaAng Roboton ay isang hybrid na meme miniapp na ipinakilala ng DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA na nagbibigay ng tap-to-earn, PVP gaming at iba pang feature na kumikita para sa mga user. Sa pag-abot sa daan-daang libong user mula sa Ton ecosystem, ang proyekto ay naglalayong maabot ang higit pang paglago sa paglipat sa Tron ecosystem.

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
DCT/USDT
Roboton
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DCT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
