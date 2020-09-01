DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

Pangalan ng CryptoDF

RanggoNo.950

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.11%

Circulation Supply999,926,146.6275177

Max Supply999,926,146.6275177

Kabuuang Supply999,926,146.6275177

Rate ng Sirkulasyon1%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.17809027693,2020-09-01

Pinakamababang Presyo0.008056618611190686,2025-10-10

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
