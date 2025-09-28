DOP2

Ang Data Ownership Protocol ay nagbibigay-daan sa mga negosyo na maglipat ng digital assets nang may kumpiyansa. Dumaraan ang mga bayad sa KYT screening, nananatiling confidential sa blockchain, at agad na nakagagawa ng audit proofs. Mula payroll hanggang treasury, nagkakaroon ang mga team ng privacy at compliance — lahat sa pamamagitan ng isang madaling gamitin na dashboard.

Pangalan ng CryptoDOP2

RanggoNo.3752

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply0

Kabuuang Supply19,599,637,336.7906

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.11434343850986514,2025-09-28

Pinakamababang Presyo0.004599917115120822,2025-12-01

Pampublikong BlockchainETH

PanimulaAng Data Ownership Protocol ay nagbibigay-daan sa mga negosyo na maglipat ng digital assets nang may kumpiyansa. Dumaraan ang mga bayad sa KYT screening, nananatiling confidential sa blockchain, at agad na nakagagawa ng audit proofs. Mula payroll hanggang treasury, nagkakaroon ang mga team ng privacy at compliance — lahat sa pamamagitan ng isang madaling gamitin na dashboard.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
DOP2/USDT
Data Ownership
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (DOP2)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
DOP2/USDT
