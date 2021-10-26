ELK

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Pangalan ng CryptoELK

RanggoNo.5297

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply42,424,242

Kabuuang Supply42,424,242

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High5.614785990043493,2022-01-20

Pinakamababang Presyo0,2021-10-26

Pampublikong BlockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ELK/USDT
Elk Finance
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (ELK)
--
24h na Halaga (USDT)
--
