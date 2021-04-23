ELON

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Pangalan ng CryptoELON

RanggoNo.608

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply549,652,770,159,583.3

Max Supply1,000,000,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.5496%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.00003263,2021-07-31

Pinakamababang Presyo0,2021-04-23

Pampublikong BlockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Dogelon Mars
