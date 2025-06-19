ESX

EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally.

Pangalan ng CryptoESX

RanggoNo.1478

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.62%

Circulation Supply948,881,136.7569478

Max Supply7,000,000,000

Kabuuang Supply7,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1355%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.04621212716961263,2025-06-19

Pinakamababang Presyo0.002591772735560521,2026-01-01

Pampublikong BlockchainBASE

