FLOKI

Meme coin na may utilidad sa pamamagitan ng NFT gaming metaverse, isang NFT at merkado ng merchandise, at isang platform ng edukasyon sa crypto. Kumuha ng inspirasyon sa pangalan ng aso ni Elon Musk at nakipagsosyo sa kanyang kapatid na si Kimbal Musk. Ang layunin ng FLOKI ay maging isang nangungunang 10 proyekto ng crypto at ang de-facto na pinuno sa sektor ng NFT gaming.

Pangalan ng CryptoFLOKI

RanggoNo.95

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply9,539,886,982,597.188

Max Supply0

Kabuuang Supply9,653,348,992,138.404

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000346228649140735,2024-06-05

Pinakamababang Presyo0.00000002,2021-08-09

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaMeme coin na may utilidad sa pamamagitan ng NFT gaming metaverse, isang NFT at merkado ng merchandise, at isang platform ng edukasyon sa crypto. Kumuha ng inspirasyon sa pangalan ng aso ni Elon Musk at nakipagsosyo sa kanyang kapatid na si Kimbal Musk. Ang layunin ng FLOKI ay maging isang nangungunang 10 proyekto ng crypto at ang de-facto na pinuno sa sektor ng NFT gaming.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
FLOKI/USDT
FLOKI
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FLOKI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
FLOKI/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FLOKI)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...