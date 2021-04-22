FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Pangalan ng CryptoFORTH

RanggoNo.640

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)27.84%

Circulation Supply14,343,554.15380151

Max Supply0

Kabuuang Supply15,297,897.14455933

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-04-22 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High71.37012372,2021-04-22

Pinakamababang Presyo0.8392299062582462,2025-10-10

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
