FST

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Pangalan ng CryptoFST

RanggoNo.2536

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.14%

Circulation Supply125,282,255.5612581

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.1252%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.16619478956911515,2025-09-20

Pinakamababang Presyo0.002373155636086778,2026-01-01

Pampublikong BlockchainBSC

PanimulaFreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
FST/USDT
FreeStyle Classic
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FST)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
FST/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (FST)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...