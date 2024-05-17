GAMESTOP

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

Pangalan ng CryptoGAMESTOP

RanggoNo.782

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply411,297,484,026

Max Supply420,690,000,000

Kabuuang Supply411,297,484,026

Rate ng Sirkulasyon0.9776%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000413098438243625,2024-12-12

Pinakamababang Presyo0.000002602616451368,2024-05-17

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
GAMESTOP
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (GAMESTOP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
