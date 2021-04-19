GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

Pangalan ng CryptoGLQ

RanggoNo.1722

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.06%

Circulation Supply339,999,895

Max Supply0

Kabuuang Supply650,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2021-04-19 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.19629964016231385,2024-03-21

Pinakamababang Presyo0.00118026196749609,2022-06-18

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

GraphLinq
Impormasyon
