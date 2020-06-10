HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Pangalan ng CryptoHNT

RanggoNo.133

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)5.34%

Circulation Supply186,321,438.2959488

Max Supply223,000,000

Kabuuang Supply186,321,438.2959488

Rate ng Sirkulasyon0.8355%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High55.218178738443264,2021-11-12

Pinakamababang Presyo0.253390913127,2020-06-10

Pampublikong BlockchainSOL

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
Helium Network Token
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (HNT)
--
24h na Halaga (USDT)
--
