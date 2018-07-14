IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

Pangalan ng CryptoIQ

RanggoNo.501

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply24,172,026,203.928997

Max Supply60,000,000,000

Kabuuang Supply24,172,026,203.928997

Rate ng Sirkulasyon0.4028%

Petsa ng Pag-isyu2018-07-14 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.07653030008077621,2018-07-16

Pinakamababang Presyo0.000624084526758,2020-03-13

Pampublikong BlockchainEOS

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
IQ/USDT
IQ
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (IQ)
--
24h na Halaga (USDT)
--
