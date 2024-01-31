JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Pangalan ng CryptoJUP

RanggoNo.78

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share0.0002%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1,11%

Circulation Supply3 190 419 072,66

Max Supply7 000 000 000

Kabuuang Supply6 863 983 105,182232

Rate ng Sirkulasyon0.4557%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High2.0433053112987576,2024-01-31

Pinakamababang Presyo0.13003047620648273,2025-10-10

Pampublikong BlockchainSOL

PanimulaJupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
JUP/USDT
Jupiter
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (JUP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
JUP/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (JUP)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...