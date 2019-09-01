KAIA

Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X.

Pangalan ng CryptoKAIA

RanggoNo.115

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.17%

Circulation Supply6,208,865,552.668112

Max Supply

Kabuuang Supply6,208,865,552.668112

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2019-09-01 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.4150242710323301,2024-12-02

Pinakamababang Presyo0.05080960730720231,2025-10-10

Pampublikong BlockchainKLAY

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

