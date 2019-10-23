KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Pangalan ng CryptoKAVA

RanggoNo.294

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.37%

Circulation Supply1,082,847,630

Max Supply

Kabuuang Supply1,082,847,630

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2019-10-23 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.46 USDT

All-Time High9.19263002,2021-09-09

Pinakamababang Presyo0.029708315116597328,2025-10-10

Pampublikong BlockchainKAVA

PanimulaKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
Kava Labs
Impormasyon
Impormasyon
