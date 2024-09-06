LBTC

Ang LBTC ay isang institusyonal na antas na yield-bearing bitcoin, ganap na suportado ng BTC at malayang magamit sa buong DeFi. Pinahihintulutan ng LBTC ang mga allocator na palaguin ang kanilang hawak na BTC habang nananatiling may pangunahing exposure sa asset. Ito ay pinangangalagaan ng isang desentralisadong consortium ng 14 na nangungunang digital asset leaders, at ito ang pinakamalaking Bitcoin LST na may hawak na 60% ng merkado. Nagbibigay ang LBTC ng pasibong yield na nagmumula sa pag-stake ng aktwal na BTC sa Bitcoin Staking Protocol ng Babylon. Ang LBTC ay ika-apat na pinakamalaking BTC derivative, kasunod lamang ng mga non-yield-bearing token na WBTC, CBBTC at BTBC.

Pangalan ng CryptoLBTC

RanggoNo.8733

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)3,824.02%

Circulation Supply11,784.25882022

Max Supply0

Kabuuang Supply11,784.25882022

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High127777.10143093918,2025-08-14

Pinakamababang Presyo52992.9830977622,2024-09-06

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

