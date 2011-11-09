LTC

Ang Litecoin ay isang peer-to-peer na Internet currency na nagbibigay-daan para sa agad at halos walang gastos na mga pagbabayad sa sinuman sa buong mundo. Ang Litecoin ay isang open source, pandaigdigang network ng pagbabayad na ganap na desentralisado nang walang anumang sentral na awtoridad.

Pangalan ng CryptoLTC

RanggoNo.18

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.002%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)461.24%

Circulation Supply76,695,108.23347135

Max Supply84,000,000

Kabuuang Supply84,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.913%

Petsa ng Pag-isyu2011-11-09 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset4.3 USDT

All-Time High412.96014112,2021-05-10

Pinakamababang Presyo1.1137399673461914,2015-01-14

Pampublikong BlockchainLTC

PanimulaAng Litecoin ay isang peer-to-peer na Internet currency na nagbibigay-daan para sa agad at halos walang gastos na mga pagbabayad sa sinuman sa buong mundo. Ang Litecoin ay isang open source, pandaigdigang network ng pagbabayad na ganap na desentralisado nang walang anumang sentral na awtoridad.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Litecoin
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LTC)
--
24h na Halaga (USDT)
--
