LYX

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

Pangalan ng CryptoLYX

RanggoNo.928

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)2.86%

Circulation Supply30,535,906.59

Max Supply0

Kabuuang Supply42,115,181.93

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High11.614818376214712,2024-01-17

Pinakamababang Presyo0.3524256385967423,2025-12-30

Pampublikong BlockchainLYX

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

LYX/USDT
LUKSO
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (LYX)
--
24h na Halaga (USDT)
--
