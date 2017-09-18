MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Pangalan ng CryptoMANA

RanggoNo.141

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share0.0001%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.30%

Circulation Supply1,969,729,010.368757

Max Supply0

Kabuuang Supply2,193,179,327.320146

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu2017-09-18 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.024 USDT

All-Time High5.902317189920042,2021-11-25

Pinakamababang Presyo0.007883059792220592,2017-10-13

Pampublikong BlockchainETH

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
