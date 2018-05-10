MAN

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

Pangalan ng CryptoMAN

RanggoNo.1905

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.01%

Circulation Supply471,135,051.65906894

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply771,135,051.659069

Rate ng Sirkulasyon0.4711%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High1.7901400327682495,2018-05-10

Pinakamababang Presyo0.002571595654983904,2025-08-05

Pampublikong BlockchainMAN

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
MAN/USDT
Matrix AI Network
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MAN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
MAN/USDT
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MAN)
--
24h na Halaga (USDT)
--
