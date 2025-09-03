MISSION

Ang MissionPawsible ay isang mobile GameFi platform na tuluy-tuloy na isinama sa mga messaging app, na nagsisimula sa Telegram, at binuo ng team sa likod ng BabyDoge — isa sa pinakamalalaking memecoin sa buong mundo. Muling inilahad nito ang klasikong mobile city builder sa pamamagitan ng Web3 economy na pinapagana ng $MP token, kung saan ang pag-usad ay nagbubukas ng mga seasonal rewards at prize pool. Higit pa sa pagbuo, maaaring makipagkumpitensya ang mga user sa mga casual game laban sa AI agents o hamunin ang mga kaibigan sa mga pribadong silid — lahat nang hindi umaalis sa chat. Sa instant onboarding, nakaka-engganyong mekaniks, at access sa isang napakalaking komunidad, inihahatid ng MissionPawsible ang blockchain gaming sa mga platform na ginagamit na ng mga tao araw-araw.

Pangalan ng CryptoMISSION

RanggoNo.4196

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply0

Max Supply500,000,000,000

Kabuuang Supply0

Rate ng Sirkulasyon0%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000031145798993297,2025-09-03

Pinakamababang Presyo0.000000991278840168,2025-12-02

Pampublikong BlockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
Loading...