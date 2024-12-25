MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

Pangalan ng CryptoMOCA

RanggoNo.306

Market Cap$0,00

Fully Diluted Market Cap$0,00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)%0,18

Circulation Supply3.952.692.403,1825

Max Supply8.888.888.888

Kabuuang Supply8.888.888.888

Rate ng Sirkulasyon0.4446%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.4914401125466104,2024-12-25

Pinakamababang Presyo0.018420185590407128,2025-12-18

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Mocaverse
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (MOCA)
--
24h na Halaga (USDT)
--
Impormasyon
