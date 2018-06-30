MX

Ang MX TOKEN (MX) ay isang desentralisadong digital asset na binuo ng MEXC platform batay sa Ethereum blockchain. Bilang katutubong token ng MEXC, ang pangunahing layunin nito ay magbigay sa mga user ng ligtas at matatag na karanasan sa pangangalakal, at upang maging pinuno ng industriya. Ang mga may hawak ng MX ay may karapatan sa ilang mga benepisyo sa MEXC, tulad ng mga reward para sa paghawak ng MX, pagboto at pagtanggap ng mga may diskwentong suskripsyon, at pagkuha ng mga libreng airdrop para sa pagboto sa mga bagong listahan.

Pangalan ng CryptoMX

RanggoNo.160

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)16.32%

Circulation Supply92,456,834

Max Supply413,787,834

Kabuuang Supply411,206,834

Rate ng Sirkulasyon0.2234%

Petsa ng Pag-isyu2018-06-30 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0092 USDT

All-Time High5.85335603455073,2024-04-09

Pinakamababang Presyo0.0420566690384,2019-11-25

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Buod ng 2025
MX/BTC
MX Token
24h Mataas
24h Mababa
24h Dami (MX)
24h na Halaga (BTC)
