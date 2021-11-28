NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

Pangalan ng CryptoNABOX

RanggoNo.2328

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.00%

Circulation Supply208,614,091,935.19

Max Supply1,000,000,000,000

Kabuuang Supply1,000,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon0.2086%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.000375839325844436,2021-11-28

Pinakamababang Presyo0.000001572508954823,2025-04-20

Pampublikong BlockchainBSC

