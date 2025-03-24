NIL

Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Pangalan ng CryptoNIL

RanggoNo.704

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)1.94%

Circulation Supply292,785,750

Max Supply

Kabuuang Supply1,000,000,000

Rate ng Sirkulasyon%

Petsa ng Pag-isyu--

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset--

All-Time High0.9515934002951024,2025-03-24

Pinakamababang Presyo0.05416494157821225,2025-12-18

Pampublikong BlockchainNILLION

PanimulaNillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

ExchangeDEX+
Bumili ng CryptoMga MerkadoSpotFutures500XKumitaMga Event
Higit pa
Buod ng 2025
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
Maghanap
Mga paborito
NIL/USDC
Nil Token
----
--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (NIL)
--
24h na Halaga (USDC)
--
Tsart
Impormasyon
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Mga Trade sa Merkado
Spot
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.Ang MEXC ay ang iyong pinakamadaling paraan sa crypto. I-explore ang nangungunang cryptocurrency exchange sa mundo para sa pagbili, pangangalakal, at kumita ng crypto. Mag-trade ng Bitcoin BTC, Ethereum ETH, at higit sa 3,000 altcoins.
NIL/USDC
--
--
‎--
24h Mataas
--
24h Mababa
--
24h Dami (NIL)
--
24h na Halaga (USDC)
--
Tsart
Order Book
Mga Trade sa Merkado
Impormasyon
Mga Bukas na Order (0)
Kasaysayan ng Order
Kasaysayan ng Trade
Bukas na Posisyon (0)
Loading...