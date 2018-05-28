NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

Pangalan ng CryptoNKN

RanggoNo.1014

Market Cap$0.00

Fully Diluted Market Cap$0.00

Market Share%

Dami ng Kalakalan/Market Cap (24H)0.29%

Circulation Supply795,750,969.1078815

Max Supply1,000,000,000

Kabuuang Supply795,750,969.1078815

Rate ng Sirkulasyon0.7957%

Petsa ng Pag-isyu2018-05-28 00:00:00

Ang presyo kung saan unang na-isyu ang asset0.0024 USDT

All-Time High1.48332395,2021-04-09

Pinakamababang Presyo0.00641054097117,2020-03-13

Pampublikong BlockchainETH

Sektor

Social Media

Disclaimer: Ang datos ay ibinigay ng cmc at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan.

Buod ng 2025
